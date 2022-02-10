10.02.2022 (17:45)
Танкисты общевойсковой армии ЗВО совершенствуют навыки владения штатной техникой в Нижегородской области
Экипажи танковых подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), совершенствуют навыки владения штатной техникой на базе учебного центра в Нижегородской области.
Танкисты отрабатывают скоростную посадку в танки Т-72Б3, загрузку боеприпасов, прохождение 6-километрового маршрута, оборудованного колейными мостами, противотанковыми рвами, косогорами и «змейками», а также поражают на расстоянии до 2000 метров появляющиеся и движущиеся мишени из 125-мм пушек и крупнокалиберных пулемётов с места и с ходу.
Важной особенностью подготовки танкистов стало регулярное выполнение приемов маневрирования на скоростных участках, прохождение маршрута в составе колонны на максимальных и минимально допустимых скоростях, повороты и развороты различной сложности на незнакомой местности.
Всего к тренировкам привлечено почти 500 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО.