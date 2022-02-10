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10.02.2022 (20:30)

Инженеры общевойсковой армии ЗВО завершили подготовку к отборочному этапу конкурса АрМИ-2022 «Безопасный маршрут» во Владимирской области

Военнослужащие инженерных подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) завершили подготовку к отборочному этапу конкурса Армейских международных игр-2022 «Безопасный маршрут» во Владимирской области.

В программу подготовки инженерных подразделений вошло скоростное развёртывание тяжёлого механизированного моста ТММ-3 и переброска мотострелкового подразделения на другую сторону водной преграды, восстановление различных земельных участков маршрута при помощи путепрокладчиков БАТ-2, ликвидация древесных завалов с применением инженерных машин разграждения ИМР-2.

Пешие расчёты инженеров преодолели специальную полосу препятствий, на протяжении которой, помимо естественных и искусственных преград, были установлены устройства, имитировавшие противопехотные мины. Ликвидация условных мин проводилась военнослужащими при помощи накладных зарядов и современных миноискателей «Коршун».

Всего к подготовке к отборочному этапу конкурса АрМИ-2022 «Безопасный маршрут» было привлечено около 500 инженеров общевойсковой армии ЗВО. Лучшие расчёты представят свои воинские части и соединения на армейском этапе соревнований.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Конкурсы , АрМИ
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