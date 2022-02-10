10.02.2022 (17:15)

Сотрудники российских школ Минобороны России проходят ревакцинацию от коронавирусной инфекции

Сотрудники российских школ и детских садов Миниобороны России из Душанбе и Бохтара проходят плановую ревакцинацию двухкомпонентным препаратом Гам-Ковид-Вак от коронавирусной инфекции.

Иммунизация проводится добровольно с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер. Перед процедурой военные медики проводят медицинский осмотр с термометрией людей, а также оценивают общее состояние ревакцинируемого и наличие у него симптомов каких-либо заболеваний.

Ревакцинация организована на базе 451-го военного госпиталя, расположенного на территории 201-й российской военной базы в Душанбе.

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