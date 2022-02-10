10.02.2022 (16:45)

В Псковской области завершился сбор авиационных наводчиков

В Псковской области на базе авиационной бригады военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) завершился сбор, посвященный подготовке авиационных наводчиков.

В ходе мероприятия состоялись теоретические и практические зачеты по наведению армейской авиации на наземные цели. Наводчики произвели около 70 целеуказаний для экипажей Ми-8, Ми-28, Ми-35, Ка-52.

По результатам сбора молодые специалисты были допущены к самостоятельному управлению экипажами воздушных судов. В дальнейшем в своих воинских частях авиационные наводчики продолжат обучение по вопросам взаимодействия наземных служб.

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