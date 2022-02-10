Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.02.2022 (16:45)

В Псковской области завершился сбор авиационных наводчиков

В Псковской области на базе авиационной бригады военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) завершился сбор, посвященный подготовке авиационных наводчиков.

В ходе мероприятия состоялись теоретические и практические зачеты по наведению армейской авиации на наземные цели. Наводчики произвели около 70 целеуказаний для экипажей Ми-8, Ми-28, Ми-35, Ка-52.

По результатам сбора молодые специалисты были допущены к самостоятельному управлению экипажами воздушных судов. В дальнейшем в своих воинских частях авиационные наводчики продолжат обучение по вопросам взаимодействия наземных служб.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
На полигоне Алабино состоялось тактико-специальное учение с подразделением военной полиции ЗВО
Командующий войсками ЗВО инспектирует танковое объединение, дислоцированное в Подмосковье
Около 2 тыс. связистов ЗВО приняли участие в масштабной радиотренировке
Общий налет беспилотной авиации гвардейской танковой армии ЗВО с начала текущего года составил более 1000 часов

Метки:
Западный военный округ , Сборы
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false