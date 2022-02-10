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10.02.2022 (18:45)

Российские военнослужащие в Приднестровье отработали вождение боевых машин

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) отработали вождение боевых машин.

Практической части занятия предшествовали инструктажи и изучение теории, а также сдача зачетов по правилам дорожного движения. Затем водителям предстояло преодолеть 5 км трассы с препятствиями, среди которых проход между столбами, колейный мост, колейный проход в минно-взрывном заграждении, ров, подъемы и спуски.

В мероприятии было задействовано около 30 водителей бронетранспортеров и бронеавтомобилей. Особое внимание уделили военнослужащим, недавно ставшие на должности водителей.

Занятие по вождению боевых машин провели на танкодроме ОГРВ ПРРМ в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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