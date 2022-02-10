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10.02.2022 (17:00)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье начались боевые стрельбы отделений

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) начались боевые стрельбы отделений (БСО).

На начальном этапе БСО военнослужащие отработали действия при подъеме по тревоге, получили оружие и вывели технику из парка боевых машин в район сосредоточения.

После маскировки техники военнослужащие совершили марш протяженностью 30 километров в указанный район. При совершении личным составом марша на технике водительский состав преодолевал различные препятствия, которые подготовили военнослужащие-инженеры, а для приближения БСО к реальным боевым условиям саперы ОГРВ ПРРМ имитировали авиаудары на пути следования колоны. По прибытии в указанный район личный состав оборудовал позиции для ведения оборонительного боя с условным противником.

БСО проводятся на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Боевая подготовка
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