10.02.2022 (17:00)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье начались боевые стрельбы отделений
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) начались боевые стрельбы отделений (БСО).
На начальном этапе БСО военнослужащие отработали действия при подъеме по тревоге, получили оружие и вывели технику из парка боевых машин в район сосредоточения.
После маскировки техники военнослужащие совершили марш протяженностью 30 километров в указанный район. При совершении личным составом марша на технике водительский состав преодолевал различные препятствия, которые подготовили военнослужащие-инженеры, а для приближения БСО к реальным боевым условиям саперы ОГРВ ПРРМ имитировали авиаудары на пути следования колоны. По прибытии в указанный район личный состав оборудовал позиции для ведения оборонительного боя с условным противником.
БСО проводятся на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.