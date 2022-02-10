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10.02.2022 (16:15)

Горные подразделения ЮВО преодолели маршрут на крутом склоне горы в Карачаево-Черкесии в рамках зимнего троеборья

Фото Видео

Участники чемпионата Южного военного округа (ЮВО) по зимнему горному троеборью в Карачаево-Черкесии в ходе первого этапа соревнований на скорость преодолели маршрут с набором высоты в один километр вверх по крутому склону горы и скальным участком местности.

В рамках следующего этапа высокогорные подразделения совершат 10-ти километровый марш-бросок на лыжах по горной пересеченной местности с метанием учебных гранат. Все дистанции преодолеваются с автоматом и рюкзаком общим весом в 20 кг.

Зимнее горное троеборье – командный вид соревнований, проходящий в три этапа: «гонка дозоров», лыжная гонка по пересеченной местности без препятствий, а также с преодолением препятствий. Главной особенностью чемпионата является военно-прикладная направленность.

В соревнованиях принимают участие военнослужащие, прошедшие специальную горную и горнолыжную подготовку. Чемпионат проходит по правилам дисциплины «зимнее горное троеборье» военно-прикладного спорта «военно-спортивное многоборье».

Победители и призёры в личном первенстве будут награждены подарками, медалями и грамотами. Команды, занявшие призовые места в общем зачёте, получат кубки и сувениры.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Спорт , Соревнования
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