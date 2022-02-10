10.02.2022 (16:00)

В Ставропольском крае артиллеристы ЮВО минометным огнем уничтожили опорные пункты условного противника

Артиллеристы мотострелкового соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в ходе лагерного сбора на полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае уничтожили долговременные огневые точки условного противника с применением 120-мм минометов «Сани».

Расчеты минометов «Сани» выполняли боевые стрельбы осколочно-фугасными снарядами по целям на расстояниях от 800 до 1300 м. На выполнение нормативов по стрельбе отводилось по две минуты. В практических действиях приняли участие свыше 50 расчетов.

Военнослужащие совершили марш в назначенный район, выполнили нормативы по подготовке минометов к стрельбе, обнаружению целей, корректированию огня, организации связи между расчетами. За точное попадание и хорошие временные показатели расчеты получали баллы, которые в конце суммировались.

Для отработки совместных действий и выработки слаживания подразделений к практическим действиям также привлекались расчеты беспилотных летательных аппаратов и мотострелковые подразделения.

Всего в учениях приняли участие свыше 700 военнослужащих ЮВО. Артиллеристы успешно выполнили порядка 70 задач, при этом было израсходовано более 300 снарядов к минометам «Сани».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице