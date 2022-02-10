10.02.2022 (15:15)
Морпехи ЮВО отработали оборону на тактическом учении на полигоне в Краснодарском крае
Военнослужащие соединения морской пехоты Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в тактическом учении по оборонительной тематике на полигоне Раевский в Краснодарском крае.
Тактические группы морской пехоты совершили марш в составе механизированной колонны на штатной технике в рамках планового полевого выхода.
В ходе учения личный состав отработал комплекс оборонительных действий с выполнением боевых стрельб из вооружения БТР-82А, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, автоматов и пулеметов Калашникова.
Ведение огня производилось по мишеням, имитирующим легкобронированную технику, низколетящие воздушные цели и пехоту условного противника, расположенным на удалении от 200 м до 5 км.
Кроме того, при отработке смен позиций активной фазы учения, механики-водители повысили навыки вождения бронетранспортеров на дорогах с различным покрытием, в том числе через участки с вязким грунтом.
Основной задачей учения являлось повышение физической выносливости, психологической устойчивости и адаптивности каждого военнослужащего в быстроменяющейся обстановке современного общевойскового боя.
Всего в тактическом учении приняли участие около 500 военнослужащих соединения ЮВО, было задействовано порядка 60 единиц боевой и специальной техники.