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10.02.2022 (15:45)

В Астраханской области стартовал лагерный сбор подразделений ПВО мотострелкового соединения ЮВО

Около тысячи военнослужащих и более 200 единиц военной и специальной техники подразделений противовоздушной обороны (ПВО) дислоцированного в Волгоградской области мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) выведены на полигон Капустин Яр в Астраханской области для участия в лагерном сборе.

Главной задачей полевого выхода станет отработка действий по обнаружению и уничтожению малоразмерных высокоманевренных летательных аппаратов и крылатых ракет. Кроме того, подразделения отработают прикрытие военных объектов в условиях применения противником беспилотных летательных аппаратов.

В ходе полевых занятий боевые расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор-М2», переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» и «Верба» проведут контрольные стрельбы и отработают ряд задач по поражению воздушных маневрирующих целей.

В подготовку расчетов и экипажей боевых машин включена отработка обслуживания, развертывания и маскировки боевой техники в полевых условиях, погрузки и выгрузки боезапасов, оборудования позиций, разведки целей, подготовки данных для стрельбы.

На завершающем этапе полевого сбора с подразделениями ПВО ЮВО будут проведены тактические учения с выполнением боевых стрельб. Боевые расчеты отразят удары тактической авиации, беспилотных летательных аппаратов и высокоточного оружия условного противника.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
ПВО , Южный военный округ , Сборы
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