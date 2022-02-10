10.02.2022 (15:00)
Инженеры ЮВО в Армении участвуют в отборочном этапе конкурса «Инженерная формула»
Военнослужащие инженерных подразделений военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении приступили к отборочному этапу конкурса «Инженерная формула» Армейских международных игр 2022 года (АрМИ-2022).
Команды соревнуются в дисциплинах «Лучший экипаж инженерной машины ИМР», лучший экипаж машины для отрывки котлована», «Лучший экипаж путепрокладчика БАТ», «Лучший экипаж гусеничного минного заградителя ГМЗ», «Лучший экипаж установки разминирования УР-77».
Контроль за соблюдением правил и положений конкурса осуществляет комиссия из числа командования соединения, а также военнослужащих, принимавших участие в конкурсе на окружных, всеармейских и международных этапах Армейских международных игр прошлых лет.
Победители отборочного этапа конкурса «Инженерная формула» представят команду соединения в Армении на окружном этапе, который состоится на базе одного из соединений ЮВО.