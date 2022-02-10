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10.02.2022 (14:45)

Мотострелки ЮВО в Абхазии совершают марши на полигоны Нагвалоу и Цабал в рамках тактического учения

Батальонные тактические группы мотострелковых подразделений военной базы Южного военного круга (ЮВО), дислоцированной в республике Абхазия, совершают марши на полигоны Нагвалоу и Цабал для участия в тактическом учении с боевой стрельбой.

Военнослужащие отработали задачи по оперативному выходу боевой и специальной техники из пунктов постоянной дислокации и приступили к совершению многокилометровых маршей в заданные районы к месту проведения учения. Особое внимание в ходе мероприятий было уделено организации управлению подразделениями во время движения в горной местности.

На полигонах мотострелки во взаимодействии с разведывательными, артиллерийскими, огнеметными и другими подразделениями военной базы ЮВО отработают комплекс оборонительных действий с применением штатного вооружения и военной техники, оборудование фортификационных сооружений в различных условиях рельефа местности.

В мероприятиях боевой подготовки принимают участие около 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано около 250 единиц современной военной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82АМ и БТР-80, а также бронеавтомобили КамАЗ «Мустанг».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Учения , Полигон , Абхазия
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