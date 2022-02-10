10.02.2022 (14:15)
Мотострелки ЮВО под Волгоградом прошли курс по тактической медицине
С военнослужащими батальонных тактических групп мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) под Волгоградом проведены занятия по тактической медицине.
Основное внимание было уделено практической подготовке. Военные медики учились оказывать медицинскую помощь в полевых условиях в мирное время и в ходе ведения условных боевых действий. Личный состав тренировался эвакуировать раненых с поля боя, преодолевать полосу препятствий, а также выполнять стрелковые упражнения.
Занятия были построены по принципу соревнования между военнослужащими-медиками, которые по-пластунски подползали к условно раненному бойцу, наложением жгута останавливали артериальное кровотечение из раны, оттаскивали пострадавшего с опасного участка в укрытие и оказывали ему дальнейшую медицинскую помощь. Затем раненого грузили в санитарный автомобиль и эвакуировали в госпиталь для следующего этапа медицинской помощи.
Действия личного состава батальонных тактических групп оценивали специалисты медицинской роты и офицеры медицинской службы мотострелкового соединения ЮВО.