10.02.2022 (14:00)
Экипажи вертолетов Ми-35 ЮВО уничтожили наземные объекты условного противника
С экипажами армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) состоялись летно-тактические занятия в Ростовской области.
Военнослужащие совершили одиночные и групповые полёты с отработкой действий по разведке и прикрытию военных объектов и войсковых колонн на марше, отработали элементы сложного пилотажа, ведение воздушного боя на малых высотах, выполнили упражнение «полет по маршруту в заданный район».
Летчики совершенствовали навыки обнаружения, распознавания и поражения различных подвижных и неподвижных наземных объектов, вертолетов и низколетящих малоскоростных самолётов условного противника.
Распознавание целей и наведение на них управляемых ракет осуществлялось с помощью современной обзорно-прицельной системы с телевизионным и лазерным каналами. Цели, имитирующие огневые точки условного противника, военнослужащие ЮВО поразили электронными пусками.
Также в ходе полетов на предельно малых высотах экипажи скрытно обходили средства ПВО условного противника, используя особенности рельефа местности.
К учебно-тренировочным полетам были допущены летчики 1-го и 2-го класса с общим налетом не менее 500 часов. Полеты проводились в ночное и дневное время суток в сложных метеоусловиях.