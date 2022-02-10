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10.02.2022 (14:00)

Экипажи вертолетов Ми-35 ЮВО уничтожили наземные объекты условного противника

С экипажами армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) состоялись летно-тактические занятия в Ростовской области.

Военнослужащие совершили одиночные и групповые полёты с отработкой действий по разведке и прикрытию военных объектов и войсковых колонн на марше, отработали элементы сложного пилотажа, ведение воздушного боя на малых высотах, выполнили упражнение «полет по маршруту в заданный район».

Летчики совершенствовали навыки обнаружения, распознавания и поражения различных подвижных и неподвижных наземных объектов, вертолетов и низколетящих малоскоростных самолётов условного противника.

Распознавание целей и наведение на них управляемых ракет осуществлялось с помощью современной обзорно-прицельной системы с телевизионным и лазерным каналами. Цели, имитирующие огневые точки условного противника, военнослужащие ЮВО поразили электронными пусками.

Также в ходе полетов на предельно малых высотах экипажи скрытно обходили средства ПВО условного противника, используя особенности рельефа местности.

К учебно-тренировочным полетам были допущены летчики 1-го и 2-го класса с общим налетом не менее 500 часов. Полеты проводились в ночное и дневное время суток в сложных метеоусловиях.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Вертолеты , Южный военный округ , Боевая подготовка
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