10.02.2022 (12:10)

Состоялось итоговое заседание Комиссии по Государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова

20 января 2022 г. состоялось итоговое заседание Комиссии по Государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова.

Под председательством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первого заместителя Министра обороны Российской Федерации проведены заслушивание председателей секций по военной науке, военной технике, литературе и искусству об итогах работы секций Комиссии и обсуждение кандидатур соискателей на звание «Лауреат Государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова».

По итогам тайного голосования определены 15 соискателей на звание лауреата Государственной премии по четырем работам.







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