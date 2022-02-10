10.02.2022 (13:45)

Десантники-участники лыжного перехода прибыли в город воинской славы Наро-Фоминск



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Десантники-участники лыжного перехода прибыли в город воинской славы Наро-Фоминск

Участвующие в лыжном переходе военнослужащие Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения и Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова, в рамках акции, посвященной Вяземской воздушно-десантной операции 1942 года, посетили город воинской славы Наро-Фоминск.

Военнослужащие возложили цветы к центральному воинскому мемориалу с Вечным огнем, посетили городской храм, где приняли участие в молебне.

Совместно с представителями администрации города, школьниками и юнармейцами почтили память защитников Отечества минутой молчания.

Лыжный переход проходил по четырём субъектам Российской Федерации. Начавшийся в Московской области, маршрут охватил 16 городов Смоленской, Тверской и Калужской областей.

Стартовавшая 27 января с.г. в подмосковном Раменском военно-патриотическая акция, завершится 11 февраля в Парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» торжественной церемонией закрытия лыжного перехода, посвященного 80-летию Вяземской воздушно-десантной операции.

В течение января-февраля 1942 года в тыл немецких войск в районе западнее города Юхнов было сброшено с парашютами 7373 человека из состава 9-й и 214-й воздушно-десантных бригад. Авиационная группа, созданная для проведения операции, имела в своем составе 352 транспортных самолета. Всего в ходе Вяземской воздушно-десантной операции была осуществлена выброска свыше 10 тыс. десантников.

В течение более пяти месяцев десантники прошли в тылу противника свыше 600 км, освободили около 200 населенных пунктов, уничтожили до 15 тыс. солдат и офицеров противника, вывели из строя много боевой техники.

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