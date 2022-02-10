10.02.2022 (13:15)

Морские тральщики Черноморского флота «Валентин Пикуль» и «Вице-адмирал Захарьин» отработали постановку минных заграждений

Экипажи морских тральщиков (мтщ) «Валентин Пикуль» и «Вице-адмирал Захарьин» Черноморского флота (ЧФ) отработали постановку минных заграждений в одном из морских полигонов боевой подготовки.

В ходе учения экипажи тральщиков осуществили проводку кораблей за тралами с форсированием условного минного заграждения, поразили цели, имитирующие морские мины из артиллерийских орудий, а также отработали действия артиллерийских расчетов при отражении атаки средств воздушного нападения условного противника.

Кроме того, специалисты минно-тральных групп обоих тральщиков произвели разведывательное и контрольное траление, обеспечили прокладку фарватеров в минных полях, осуществили учебную постановку минной банки с последующей выборкой.

Следующим этапом боевой подготовки тральных сил Черноморского флота станет противоминное обеспечение планового совместного учения однородных и разнородных корабельных тактических групп в акватории Черного моря.

В соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова.

Основной направленностью учений является отработка действий сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.

Учения охватывают акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

Всего к участию в мероприятиях привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

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