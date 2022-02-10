10.02.2022 (13:00)

В Сибири молодые летчики ЦВО выполнили свои первые ночные учебно-тренировочные полеты

В Новосибирской области молодые летчики транспортной авиации Центрального военного округа (ЦВО), выпускники 2021 года, на транспортно-боевых вертолетах Ми-8АМТШ-В «Терминатор» выполнили дневные и свои первые ночные учебно-тренировочные полеты.

«Согласно курсу боевой подготовки молодые летчики приступили к выполнению полетов днем на площадку с самостоятельным подбором с воздуха, в ходе которых определяются размеры площадки, наличие препятствий по курсу предполагаемой посадки и возможного ухода, и ночью с применением очков ночного видения ГЕО-ОНВ-1, а также по маршруту на малых и предельно малых высотах», – пояснил заместитель командира вертолетного полка по военно-политической работе подполковник Александр Нэрлих.

В рамках летной смены лейтенанты управляли транспортно-боевыми вертолетами Ми-8АМТШ-В «Терминатор» под руководством опытных летчиков-инструкторов. Молодые летчики отработали элементы пилотажа над безориентирной местностью, полеты в зону и по кругу.

В учебно-тренировочных полетах было задействовано 10 транспортно-боевых вертолетов Ми-8, а также около 100 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, группы управления и обеспечения полетов.

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