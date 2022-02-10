Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.02.2022 (12:45)

Артиллеристы ЦВО уничтожили укрепленные командные пункты условного противника на учении под Оренбургом

Артиллеристы Центрального военного округа уничтожили укрепленные командные пункты условного противника на учении под Оренбургом.

Практические действия прошли на Тоцком полигоне. По замыслу расчеты беспилотников «Орлан-10» обнаружили позиции неприятеля. Для их уничтожения выдвинулись расчеты реактивных систем залпового огня «Град» и самоходных артиллерийских гаубиц «Мста-С». Артиллерийские батареи нанесли сосредоточенные удары по объектам противника с закрытых огневых позиций, уничтожив командные пункты.

Корректировку огня с воздуха вели беспилотники, с земли их поддерживали подвижные разведывательные пункты «Аргус», они давали целеуказания для максимального поражения целей.

В учении приняли участие более 600 военнослужащих, было задействовано свыше 100 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Расчеты радиотехнических войск ЦВО обнаружили более 500 целей на учении в Сибири и на Урале
Специалисты РЭБ ЦВО нанесли радиоэлектронный удар по системам управления и связи противника в ходе учения на Урале
На учении под Самарой военнослужащие полка РХБ защиты ЦВО аэрозолями скрыли перемещение колонны ЗРС С-400 «Триумф»
Юнармейцы Кузбасса поздравили с вековым юбилеем ветерана Великой Отечественной войны

Метки:
Центральный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node5 isCompatibilityMode=false