10.02.2022 (12:45)

Артиллеристы ЦВО уничтожили укрепленные командные пункты условного противника на учении под Оренбургом

Артиллеристы Центрального военного округа уничтожили укрепленные командные пункты условного противника на учении под Оренбургом.

Практические действия прошли на Тоцком полигоне. По замыслу расчеты беспилотников «Орлан-10» обнаружили позиции неприятеля. Для их уничтожения выдвинулись расчеты реактивных систем залпового огня «Град» и самоходных артиллерийских гаубиц «Мста-С». Артиллерийские батареи нанесли сосредоточенные удары по объектам противника с закрытых огневых позиций, уничтожив командные пункты.

Корректировку огня с воздуха вели беспилотники, с земли их поддерживали подвижные разведывательные пункты «Аргус», они давали целеуказания для максимального поражения целей.

В учении приняли участие более 600 военнослужащих, было задействовано свыше 100 единиц военной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице