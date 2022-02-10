10.02.2022 (12:05)

В ходе учения «Союзная решимость-2022» экипажи Су-25 ВКС России уничтожили пункты управления условного противника

В рамках совместного учения «Союзная решимость-2022» экипажи самолетов Су-25 Воздушно-космических сил России выполнили учебно-боевые задачи по обнаружению замаскированных объектов, имитирующих пункты управления, бронированную и автомобильную технику противника.

Летчики ВКС России отработали авиационный удар по наземным целям с выполнением различных видов маневра на полигоне в Брестской области.

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