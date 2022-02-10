10.02.2022 (12:05)
В ходе учения «Союзная решимость-2022» экипажи Су-25 ВКС России уничтожили пункты управления условного противника
В рамках совместного учения «Союзная решимость-2022» экипажи самолетов Су-25 Воздушно-космических сил России выполнили учебно-боевые задачи по обнаружению замаскированных объектов, имитирующих пункты управления, бронированную и автомобильную технику противника.
Летчики ВКС России отработали авиационный удар по наземным целям с выполнением различных видов маневра на полигоне в Брестской области.
Новости по теме:
В ходе учения «Союзная решимость-2022» морские пехотинцы ВВО уничтожили условного противника в условиях городской застройки
Мотострелки ВВО совершили многокилометровый марш в ходе комплексных занятий на полигоне Брестский в Республике Беларусь
На полигоне Прудбой в Волгоградской области стартовало двустороннее ротное тактическое учение с мотострелковыми подразделениями ЮВО
Метки: