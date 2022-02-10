10.02.2022 (11:40)

Боевые расчеты ЗРК С-400 заступили на боевое дежурство на полигоне в Брестской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Боевые расчеты ЗРК С-400 заступили на боевое дежурство на полигоне в Брестской области

На полигоне в Брестской области в ходе совместного учения «Союзная решимость-2022» боевые расчеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 Восточного военного округа (ВВО) заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в составе Единой региональной системы ПВО Республики Беларусь и Российской Федерации.

Личный состав выполнил развертывание боевой техники на позициях и приступил к выполнению задач по контролю воздушного пространства в установленной зоне ответственности.

Ранее личный состав подразделений противовоздушной обороны ВВО совершил марш комбинированным способом протяженностью более 9 тыс. км из пункта дислокации в Хабаровском крае. Российские расчеты зенитного ракетного дивизиона также провели инженерное оборудование, маскировку стартовых позиций, командных пунктов и техническое обслуживание техники.

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