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10.02.2022 (12:15)

Офицеры ВАИ ЦВО приняли экзамены у курсантов автошколы ДОСААФ в Кировской области

Офицеры военной автоинспекции Центрального военного округа приняли внутренние (теоретические) экзамены у курсантов автошколы ДОСААФ в Кировской области.

Военные автоинспекторы проверили знания устройства машин, порядок и периодичность сезонного обслуживания транспорта. Также инспекторы ВАИ выяснили уровень знаний правил дорожного движения. Особое внимание уделено вождению на автодроме и выполнению контраварийных маневров.

После прохождения внутренних экзаменов курсанты будут допущены к итоговым экзаменам, которые принимают сотрудники ГИБДД. Экзаменуемые успешно прошедшие итоговую аттестацию, получат квалификацию водитель транспортных средств категории «С».

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , ДОСААФ , ВАИ
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