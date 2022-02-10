10.02.2022 (12:00)

На полигоне Алабино состоялось тактико-специальное учение с подразделением военной полиции ЗВО

В Подмосковье на полигоне Алабино состоялось тактико-специальное учение с подразделением военной полиции Западного военного округа (ЗВО). Военнослужащие отработали действия по окружению противника, а также по отражению нападения на контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты.

Кроме того, военные полицейские вели патрулирование в зоне действий диверсионных групп условного противника и учились сопровождать военную технику, взаимодействовать с местными органами управления, получать разведывательную информацию.

В практических действиях на полигоне приняли участие свыше 100 военнослужащих и порядка 20 единиц военной и специальной техники гарнизонной военной полиции ЗВО.

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