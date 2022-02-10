Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.02.2022 (12:00)

На полигоне Алабино состоялось тактико-специальное учение с подразделением военной полиции ЗВО

В Подмосковье на полигоне Алабино состоялось тактико-специальное учение с подразделением военной полиции Западного военного округа (ЗВО). Военнослужащие отработали действия по окружению противника, а также по отражению нападения на контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты.

Кроме того, военные полицейские вели патрулирование в зоне действий диверсионных групп условного противника и учились сопровождать военную технику, взаимодействовать с местными органами управления, получать разведывательную информацию.

В практических действиях на полигоне приняли участие свыше 100 военнослужащих и порядка 20 единиц военной и специальной техники гарнизонной военной полиции ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В ходе учения «Союзная решимость-2022» морские пехотинцы ВВО уничтожили условного противника в условиях городской застройки
Около 2 тыс. связистов ЗВО приняли участие в масштабной радиотренировке
Мотострелки ВВО совершили многокилометровый марш в ходе комплексных занятий на полигоне Брестский в Республике Беларусь
Общий налет беспилотной авиации гвардейской танковой армии ЗВО с начала текущего года составил более 1000 часов

Метки:
Западный военный округ , Учения , Военная полиция
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false