10.02.2022 (11:45)
Командующий войсками ЗВО инспектирует танковое объединение, дислоцированное в Подмосковье
Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев прибыл в гвардейскую танковую армию, дислоцированную в Московской области, где проверит ход мероприятий боевой подготовки и работу командного состава соединений и воинских частей.
Комиссия штаба округа во главе с генерал-полковником Александром Журавлёвым также проверит подготовку и адаптацию военнослужащих молодого пополнения, условия их проживания и боевой подготовки.
Генерал-полковник Александр Журавлёв заслушал доклады должностных лиц по вопросам боевой готовности вверенных подразделений, состояния вооружения и военной техники, функционирования казарменно-жилищного фонда.
В свою очередь, рабочей группой были проверены укомплектованность младшего командного состава в соединении, работа командиров по вводу в строй молодого пополнения.