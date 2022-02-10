10.02.2022 (11:45)

Командующий войсками ЗВО инспектирует танковое объединение, дислоцированное в Подмосковье

Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев прибыл в гвардейскую танковую армию, дислоцированную в Московской области, где проверит ход мероприятий боевой подготовки и работу командного состава соединений и воинских частей.

Комиссия штаба округа во главе с генерал-полковником Александром Журавлёвым также проверит подготовку и адаптацию военнослужащих молодого пополнения, условия их проживания и боевой подготовки.

Генерал-полковник Александр Журавлёв заслушал доклады должностных лиц по вопросам боевой готовности вверенных подразделений, состояния вооружения и военной техники, функционирования казарменно-жилищного фонда.

В свою очередь, рабочей группой были проверены укомплектованность младшего командного состава в соединении, работа командиров по вводу в строй молодого пополнения.

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