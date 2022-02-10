10.02.2022 (18:15)

В Бурятии с курсантами центра «Авангард» проводятся пятидневные учебные сборы

В рамках проведения месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы активисты ДОСААФ Бурятии проводят занятия по парашютной подготовке, картингу, моделизму, пулевой стрельбе, боксу, авто- и мотокроссу, робототехнике и поисковому направлению с курсантами центра «Авангард» - участниками пятидневных учебных сборов.

В 78-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда в Доме «Юнармии» состоялась передача копии Знамени Победы от представителей Курумканского района представителям Закаменского. Акция «Знамя Победы» стартовала в мае 2021 года и посетила уже шесть районов. Копия Знамени Победы побывала на высочайшей точке Восточного Саяна - горе Мунку-Сардык (3491 метр), а так же во всех школах шести районов. Акция сопровождалась проведением классных часов, уроков мужества и другими патриотическими мероприятиями.

На летний период запланировано крупное мероприятие – республиканская «Вахта памяти» по поиску без вести пропавших бойцов и командиров на территории Бурятии во время боёв Гражданской войны 1921 года. В «Вахте памяти» изъявили участвовать поисковики Москвы, Екатеринбурга, Читы и Иркутска. По замыслу организаторов активное участие в мероприятии должна принять казачья молодёжная организация Забайкальского войска. Так же запланированы выезды поисковиков для проведения работ на местности в г. Балтийск Калининградской области и Халхин-Гол (Монголия).

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