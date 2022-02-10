Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.02.2022 (14:30)

В Тамбовской области региональное отделение ДОСААФ вручило курсантам членские билеты

В Тамбовской области ДОСААФ вручило курсантам членские билеты. Церемония состоялась в музее регионального отделения оборонного общества.

Мероприятие было приурочено ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве и к 95-летию общества. Документы будущим защитникам Отечества, осваивающим военно-учетную специальность, вручил заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Общественное движение «Волонтёры Победы» провели в Астрахани исторический квест «Сталинградская битва»
В Туле отпраздновали юбилей оборонного общества
Защитники Сталинграда стояли намертво
Три «золота», «серебро» и «бронзу» завоевали калининградские каратисты

Метки:
Музеи , ДОСААФ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node5 isCompatibilityMode=false