10.02.2022 (14:30)
В Тамбовской области региональное отделение ДОСААФ вручило курсантам членские билеты
В Тамбовской области ДОСААФ вручило курсантам членские билеты. Церемония состоялась в музее регионального отделения оборонного общества.
Мероприятие было приурочено ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве и к 95-летию общества. Документы будущим защитникам Отечества, осваивающим военно-учетную специальность, вручил заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ.
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