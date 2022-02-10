10.02.2022 (14:30)

В Тамбовской области региональное отделение ДОСААФ вручило курсантам членские билеты

В Тамбовской области ДОСААФ вручило курсантам членские билеты. Церемония состоялась в музее регионального отделения оборонного общества.

Мероприятие было приурочено ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве и к 95-летию общества. Документы будущим защитникам Отечества, осваивающим военно-учетную специальность, вручил заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ.

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