10.02.2022 (13:30)

Военно-патриотический клуб «Тигр» завоевал 19 наград на чемпионате по кикбоксингу

Дворец единоборств в Кирове на один из недавних дней стал ареной чемпионата и первенства области по кикбоксингу.

В соревнованиях участвовали все сильнейшие кикибоксеры региона, и в этой когорте вне конкуренции оказались курсанты военно-патриотического клуба «Тигр» местного отделения ДОСААФ Орловского района.

По результатам состязаний, как сообщают из регионального отделения оборонной организации, досаафовцы Орлова вернулись домой с грузом наград. В различных весовых и возрастных категориях в их активе 19 медалей – девять золотых и по пять серебряных и бронзовых.

Впереди у обладателей «золота» и «серебра» в феврале новые ответственные старты – они будут представлять вятскую землю на первенстве Приволжского федерального округа.

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