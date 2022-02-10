10.02.2022 (12:30)

В России проходит традиционная, массовая «ДОСААФовская лыжня-2022»

По всей стране проходит традиционная, массовая «ДОСААФовская лыжня-2022». Представители оборонного общества и члены их семей встают на лыжню и преодолевают дистанцию, чтобы зарядиться положительными эмоциями, бодростью и адреналином.

Почти две сотни столичных поклонников здорового образа жизни вышли на лыжню, которая проходила в Заречье на базе ДОСААФ.

В «ДОСААФовской лыжне», посвященной в нынешнем году 95-й годовщине оборонной организации, стартовали профессиональные спортсмены и любители, возрастные лыжники и начинающие юные спортсмены. Здесь были сотрудники аппарата и структурных подразделений оборонного общества, представители органов исполнительной власти столицы, студенты, юнармейцы, кадеты Северо-Западного, Западного, Южного административных округов.

На открытии состязаний с приветствием и пожеланиями участникам лыжной гонки обратились председатель ДОСААФ Москвы полковник медицинской службы Вячеслав Ниниченко, первый заместитель председателя правления «Клуба Героев», Герой России, полковник Вячеслав Сивко, проректор института международного права и экономики ИМПЭ им. А.С. Грибоедова Сергей Кочешев.

Во время открытия мероприятия участников спортивного праздника порадовал мастерством управления авиамоделью мастер спорта международного класса, представитель учебно-спортивного центра ДОСААФ Юго-Восточного административного округа Иван Борода.

Программу «ДОСААФовской лыжни» составили два забега на дистанции 2 и 3 километра. На финише всех лыжников ждал приятный сюрприз: каждому участнику была вручена памятная медаль. А ещё все желающие смогли отведать вкуснейшей гречневой каши с мясом «по-солдатски» и согреться горячим чаем, приготовленными в полевой кухне.

Все забеги «ДОСААФовской лыжни» проходят под девизом: «Главное не победа, а участие», поэтому многие встают на лыжню всей семьей и друзьями, проводят этот день с пользой для здоровья, получая заряд бодрости, энергии и отличного настроения.

Конечно, страна у нас огромная, и не везде, как в центральных областях, обилие снега, поэтому в некоторых регионах досаафовцам пришлось менять лыжи на кроссовки.

Так произошло в Калининграде, где на территории аэродрома «Северный» местного авиационно-спортивного клуба ДОСААФ в Багратионовском городском округе впервые состоялся легкоатлетический кросс в рамках акции «ДОСААФовская лыжня-2022».

В Янтарном краю последние годы зимы бесснежные, поэтому лыжню приходится заменять кроссом: для мужчин моложе 60 лет - на 3 километра, для женщин - на 1 километр. На старт вышли работники аппарата регионального отделения ДОСААФ во главе с руководителем Олегом Урбанюком. Также в забеге участвовали коллективы Калининградской объединенной спортивно-технической школы, авиационно-спортивного клуба ДОСААФ и гостиницы «Патриот».

В соревновании из-за карантинных мер по COVID-19 не смогли принять участие юнармейцы и воспитанники военно-патриотических клубов.

Победителем в кроссе среди мужчин стал начальник объединенной спортивно-технической школы Евгений Феськов, отметивший победой свой 64-й день рождения!

Среди женщин первой пришла Серафима Вологина, главный специалист – бухгалтер-кассир регионального отделения. Победителям и призерам вручены грамоты председателя регионального отделения ДОСААФ.

«ДОСААФовскую лыжню-2022» также провели в Советской и Черняховской автошколах, областном стрелково-спортивном клубе и местных отделениях ДОСААФ области.

Руководитель областной оборонной организации Олег Урбанюк поблагодарил коллег за участие в кроссе и спортивный азарт, пожелал всем заниматься физкультурой и спортом, вести здоровый образ жизни. Он подчеркнул, что это был первый старт в новом году на аэродроме «Северный», но далеко не последний - впереди немало интересных мероприятий.

Забеги «ДОСААФовской лыжни-2022» прошли также в Биробиджане Еврейской автономной области, Новосибирской области и других регионах России.

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