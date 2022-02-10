10.02.2022 (11:30)

В Новосибирской области в рамках месячника «ДОСААФ 95. Растим патриотов вместе» состоялся автопробег

В течение недели по Новосибирской области в рамках месячника оборонно-массовой работы «ДОСААФ 95. Растим патриотов вместе» проводился автопробег.

В ходе него в отдаленных районах региона досаафовцы организовали и провели немало мероприятий военно-патриотического направления. Среди них: торжественное мероприятие в честь 95-летия ДОСААФ, два агитационных лыжных забега и 13 забегов в рамках «ДОСААФовской лыжни-2022» с участием около тысячи учащихся общеобразовательных учреждений, церемония вступления 36 школьников в ряды Юнармии.

Также досаафовцы провели 15 комплексных мероприятий, 80 мастер-классов и 15 интерактивных экскурсий.

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