10.02.2022 (11:30)
В Новосибирской области в рамках месячника «ДОСААФ 95. Растим патриотов вместе» состоялся автопробег
В течение недели по Новосибирской области в рамках месячника оборонно-массовой работы «ДОСААФ 95. Растим патриотов вместе» проводился автопробег.
В ходе него в отдаленных районах региона досаафовцы организовали и провели немало мероприятий военно-патриотического направления. Среди них: торжественное мероприятие в честь 95-летия ДОСААФ, два агитационных лыжных забега и 13 забегов в рамках «ДОСААФовской лыжни-2022» с участием около тысячи учащихся общеобразовательных учреждений, церемония вступления 36 школьников в ряды Юнармии.
Также досаафовцы провели 15 комплексных мероприятий, 80 мастер-классов и 15 интерактивных экскурсий.
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