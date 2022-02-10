10.02.2022 (10:30)

Общественное движение «Волонтёры Победы» провели в Астрахани исторический квест «Сталинградская битва»

Исторический квест «Сталинградская битва» прошел на днях в Астрахани, и организовало его региональное отделение общественного движения «Волонтёры Победы».

Он посвящался 80-летию одной из самых значимых дат в военной истории – началу Сталинградской битвы.

Перед участниками квеста стояла задача, примерив на себя роль журналистов, собрать истинные истории и факты нашей истории от первоисточников – ветеранов Великой Отечественной войны.

Чтобы найти все недостающие части истории, одиннадцати командам пришлось, в прямом смысле слова, побегать. В центре города расположилось шесть площадок, на которых ребят ждали нелёгкие испытания. От областного оборонного общества в квесте участвовала команда «Камерад», которая является первичным отделением ДОСААФ.

Капитан команды, он же командир поискового отряда ДОСААФ Астраханской области Сергей Кравченко и члены команды досаафовцы Елена Серебрянникова, Артур Солдатов и Анастасия Дубровина с первых минут захватили лидерство. На все станции приходили первыми и тратили наименьшее время на поиск подсказок и прохождение этапов квеста. До конца игры такое положение сохранилось. И результат – победа в квете.

На итог игры повлияло много факторов, одним из которых является отличное знание материала. Хотелось бы отметить, что поисковая работа - это не только полевые выходы и работа на земле, но скрупулезная работа в архивах, сотни запросов в различные организации для установления точного события и его участников. Опыт, наработанный годами, пригодился в этой игре.

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