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10.02.2022 (09:15)

В ходе учения «Союзная решимость-2022» морские пехотинцы ВВО уничтожили условного противника в условиях городской застройки

На полигоне Обуз-Лесновский в ходе совместного учения «Союзная решимость-2022» подразделения морской пехоты Восточного военного округа (ВВО) отработали обнаружение, блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований в условиях городской застройки. Для обеспечения мероприятия на полигоне были оборудованы объекты, имитирующие городские здания и сооружения.

Кроме того, военнослужащие отработали выявление потенциальных мест установки ловушек и самодельных взрывных устройств, скрытное перемещение в составе групп.

Напоследок морские пехотинцы выполнили боевые стрельбы. При маскировке огневых позиций особое внимание уделялось умелому использованию подручных средств.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Учения , Международные учения
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