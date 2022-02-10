10.02.2022 (07:20)

Организационный комитет творческого конкурса исторических пьес "Монолит" подвел итоги

Национальная Ассоциация Драматургов в рамках создаваемой совместно с Минобороны России творческой среды "Монолит" провела первый конкурс исторических пьес малого формата.

В конкурсе приняли участие 98 авторов из 9 стран: России, Беларуси, Украины, Грузии, Молдавии, Чехии, Австрии, Германии и Португалии.

Непростой творческой задачей, поставленной перед конкурсантами, было создание монопьесы (пьесы для исполнения одним актером), рассказывающей об интересном или важном факте либо личности в истории России.

Всего на конкурс поступило 123 работы, охвативших широкий спектр исторических событий и личностей в истории нашей страны, в том числе - малоизвестных.

17 работ поступило от действующих военнослужащих: воспитанников кадетских корпусов, курсантов военных учебных заведений, действующих офицеров и гражданских служащих. Большинство военных авторов попробовали себя в роли драматургов впервые.

По решению жюри, в которое вошли профессиональные драматурги, режиссеры и литературоведы: прозаик, драматург, член Общественного совета при Минобороны России Юрий Поляков; прозаик, член Союза писателей России, руководитель Семинара драматургии в Литературном институте им. А. М. Горького Владимир Малягин; режиссер и театральный деятель Петр Орлов; поэт и прозаик Константин Уткин; драматург Марта Ларина; победителями признаны:

Галина Смирнова из г. Красногорска Московской области с пьесой "Полевая почта 53433, литер - К". Пьеса оригинально повествует о современной девушке, через фронтовые письма невольно переживающей события лихолетья Великой Отечественной войны.

Руслан Хилимончик из г. Гродно Республики Беларусь с пьесой "Стать сильнее. Якуба Чеховской", которая рассказывает историю о ныне забытом, но легендарном в свою эпоху силаче, чье имя гремело на всю Российскую империю.

Ирина Шанина из г. Москвы с пьесой "Bravissimo", посвященной удивительному дебюту великого оперного певца Федора Шаляпина на итальянской сцене.

За неординарный подход к раскрытию темы жюри также особо отмечена работа офицера из Воркуты Сергея Кавы "Я говорю с тобой из Ленинграда".

По итогам конкурса оргкомитетом принято решение провести образовательный семинар для начинающих авторов по вопросам создания пьес малого формата.

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