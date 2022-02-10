10.02.2022 (07:10)

В Ленинградской области расчёты «Фаворитов» ЗВО предотвратили угрозу воздушной атаки истребительной авиации условного противника

Расчёты зенитно-ракетных систем противовоздушной обороны С-300 ПМ-2 «Фаворит» Западного военного округа (ЗВО) предотвратили угрозу налета высокоманёвренных самолетов в ходе второй фазы двусторонних тактических учений в Ленинградской области, сказал командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

Во время учения военнослужащим предстояла задача по оперативному перемещению на новую огневую позицию в целях выполнения противоогневого манёвра на расстояние свыше 100 км, а также пополнение боекомплекта пусковых установок конвейерным способом.

«Отработка такого метода заряжания позволяет осуществить погрузку ракет в любой точке в полевых условиях, не используя стационарные пункты боепитания», - добавил Александр Журавлев.

После заряжания зенитчики ЗВО должны были определить высокоманёвренные цели на расстоянии до 150 км, выполнить их сопровождение и захват, после чего успешно поразить аэродинамические цели условного противника электронными пусками.

Всего к учению привлечено свыше 300 военнослужащих, а также более 80 ед. вооружения, военной, специальной и авиационной техники ЗВО, в том числе

ЗРС С-300ПМ-2, бомбардировщики Су-34 и истребители Су-30СМ.

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