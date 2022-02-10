10.02.2022 (08:45)

Арктические ЗРК «Тор» Северного флота отразили нападение с воздуха на учении в Мурманской области

На военном полигоне отдельной мотострелковой бригады Северного флота в Печенгском районе Мурманской области состоялась тренировка с боевыми расчётами зенитного ракетного комплекса «Тор-М2ДТ» на базе двухзвенного вездехода «Витязь».

Военнослужащие совершили марш по бездорожью в назначенный район и отработали развертывание комплексов на боевых позициях.

Экипажи ЗРК провели мероприятия по их переводу в различные степени боевой готовности. После отработки учебно-боевых задач, дивизион выполнил норматив по сворачиванию со сменой боевой позиции.

В ходе тренировки каждый экипаж был оценен по развертыванию данных установок на время и по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника.

В мероприятии было задействовано 5 единиц военной техники.

Зенитные ракетные комплексы «Тор-М2ДТ» поступили на вооружение мотострелковой бригады Северного флота в 2019 году. Комплексы полностью адаптированы под условия базирования в Арктике и способны автономно вести боевые действия без привязки к системам жизнеобеспечения и энергопитания

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