10.02.2022 (08:45)
Арктические ЗРК «Тор» Северного флота отразили нападение с воздуха на учении в Мурманской области
На военном полигоне отдельной мотострелковой бригады Северного флота в Печенгском районе Мурманской области состоялась тренировка с боевыми расчётами зенитного ракетного комплекса «Тор-М2ДТ» на базе двухзвенного вездехода «Витязь».
Военнослужащие совершили марш по бездорожью в назначенный район и отработали развертывание комплексов на боевых позициях.
Экипажи ЗРК провели мероприятия по их переводу в различные степени боевой готовности. После отработки учебно-боевых задач, дивизион выполнил норматив по сворачиванию со сменой боевой позиции.
В ходе тренировки каждый экипаж был оценен по развертыванию данных установок на время и по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника.
В мероприятии было задействовано 5 единиц военной техники.
Зенитные ракетные комплексы «Тор-М2ДТ» поступили на вооружение мотострелковой бригады Северного флота в 2019 году. Комплексы полностью адаптированы под условия базирования в Арктике и способны автономно вести боевые действия без привязки к системам жизнеобеспечения и энергопитания