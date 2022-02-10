10.02.2022 (08:15)
Специалисты Минобороны завершили строительство причала в пункте базирования подлодок на Камчатке
Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство нового причала в пункте базирования подводных Сил Тихоокеанского флота в мысе Казак Камчатского края.
Новое гидротехническое сооружение обеспечит безопасное размещение подлодок, защитит от волнового воздействия, а также обеспечит корабли необходимыми энергосредами и инженерными сетями.
Проинспектировать ход строительства объектов пирсовой зоны прибыл заместитель Министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов в рамках рабочей поездки в войска Восточного военного округа.
В настоящее время на объекте продолжаются работы по берегоукреплению, монтажу крановых путей пункта погрузки вооружения, возводятся аккумуляторная мастерская, компрессорная станция, объекты энергоснабжения, в том числе тоннели коммуникаций с инженерными сетями с их прокладкой от станции морского водозабора.
Также военные строители возводят на Камчатке для нужд Минобороны России современную базу хранения с монолитными обсыпными железобетонными сооружениями.
Наравне с возведением специальных объектов продолжается развитие социальной инфраструктуры военного гарнизона. В прошлом году был построен и заселен очередной многоэтажный жилой дом для военнослужащих-подводников и членов их семей, планируется строительство средней школы на 500 мест, а также двух детских садов.
Все здания и сооружения возводятся с учетом сейсмических и климатических особенностей Камчатки.