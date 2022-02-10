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10.02.2022 (08:15)

Специалисты Минобороны завершили строительство причала в пункте базирования подлодок на Камчатке

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство нового причала в пункте базирования подводных Сил Тихоокеанского флота в мысе Казак Камчатского края.

Новое гидротехническое сооружение обеспечит безопасное размещение подлодок, защитит от волнового воздействия, а также обеспечит корабли необходимыми энергосредами и инженерными сетями.

Проинспектировать ход строительства объектов пирсовой зоны прибыл заместитель Министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов в рамках рабочей поездки в войска Восточного военного округа.

В настоящее время на объекте продолжаются работы по берегоукреплению, монтажу крановых путей пункта погрузки вооружения, возводятся аккумуляторная мастерская, компрессорная станция, объекты энергоснабжения, в том числе тоннели коммуникаций с инженерными сетями с их прокладкой от станции морского водозабора.

Также военные строители возводят на Камчатке для нужд Минобороны России современную базу хранения с монолитными обсыпными железобетонными сооружениями.

Наравне с возведением специальных объектов продолжается развитие социальной инфраструктуры военного гарнизона. В прошлом году был построен и заселен очередной многоэтажный жилой дом для военнослужащих-подводников и членов их семей, планируется строительство средней школы на 500 мест, а также двух детских садов.

Все здания и сооружения возводятся с учетом сейсмических и климатических особенностей Камчатки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Военное строительство , Восточный военный округ
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