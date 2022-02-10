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10.02.2022 (08:00)

Учебные пуски аэробаллистических ракет выполнили расчеты ОТРК «Искандер» Восточного военного округа

Тренировку по уничтожению командных пунктов условного противника провели военнослужащие ракетного соединения Восточного военного округа (ВВО). Ракетчики выполнили учебные (электронные) пуски аэробаллистических ракет на одном из полигонов округа.  

В ходе занятия ракетчики совершили марш в основной позиционный район, выполнили нормативы по перегрузке ракет, оборудованию огневых позиций, маскировке техники. Также военнослужащие усовершенствовали навыки в ведении наземной  разведки  в условиях низких температур. 

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Ракетные войска
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