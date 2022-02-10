10.02.2022 (07:45)
Комплексные тренировки с подразделениями антитеррора состоялись в общевойсковой армии ВВО в Приморье
В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приморском крае, завершились комплексные тренировки по выполнению задач противодействия терроризму.
По замыслу тренировки, условными диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) была предпринята попытка захвата объектов воинских частей объединения. В ходе проведения мероприятия, подразделениям предстояло отработать действия по блокированию и перехвату условных диверсантов.
В ходе тренировки были проверены силы и средства подразделений - личный состав, оружие и экипировка.
Все группы антитеррора успешно уложились в заданные нормативы по выполнению упражнений и отработали навыки работ в малых группах.
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