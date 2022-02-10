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10.02.2022 (07:45)

Комплексные тренировки с подразделениями антитеррора состоялись в общевойсковой армии ВВО в Приморье

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приморском крае, завершились комплексные тренировки по выполнению задач противодействия терроризму.

По замыслу тренировки, условными диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) была предпринята попытка захвата объектов воинских частей объединения. В ходе проведения мероприятия, подразделениям предстояло отработать действия по блокированию и перехвату условных диверсантов.

В ходе тренировки были проверены силы и средства подразделений - личный состав, оружие и экипировка.

Все группы антитеррора успешно уложились в заданные нормативы по выполнению упражнений и отработали навыки работ в малых группах.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Антитеррор
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