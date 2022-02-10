10.02.2022 (04:00)

Партия новых автоматов АК-12 поступила в общевойсковое объединение Восточного военного округа в Приамурье

Партия новейших автоматов Калашникова АК-12 поступила на вооружение воинской части Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Амурской области, в конце минувшего года. На данный момент военнослужащие проводят обслуживание оружия, а в ближайшее время на общевойсковых полигонах проведут его пристрелку.

Автомат АК-12 калибра 5,45 мм разработан концерном «Калашников». По сравнению с предыдущими версиями автомата АК-74М, новое оружие обладает повышенной эргономикой и кучностью стрельбы. Также производитель повысил запас живучести ствола, для производства которого начали использовать новую технологию. АК-12 позиционируется как новая платформа, на базе которой планируется выпускать оружие разного калибра и самого различного назначения — как военного, так и гражданского.

Автомат был разработан в рамках программы «Ратник», как элемент перспективного комплекса оснащения военнослужащих Вооруженных Сил России, и в конце 2018 года был принят на вооружение Сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ.

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