Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.02.2022 (07:00)

Боевые расчеты ЗРК С-400 заступили на боевое дежурство на полигоне в Брестской области

Боевые расчеты зенитного ракетного комплекса С-400 Восточного военного округа (ВВО) заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне
в составе Единой региональной системы ПВО Республики Беларусь и Российской Федерации на полигоне в Брестской области в ходе проверки сил реагирования Союзного государства.

Личный состав отработал развертывание боевой техники на позициях и приступил к выполнению задач по контролю воздушного пространства в установленной зоне ответственности.

Ранее личный состав подразделений противовоздушной обороны ВВО совершил марш комбинированным способом протяженностью более 9 тысяч км из пункта дислокации в Хабаровском крае. Российские расчеты зенитного ракетного дивизиона также провели инженерное оборудование, маскировку стартовых позиций, командных пунктов и техническое обслуживание техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Восточный военный округ , ПВО , Международные учения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false