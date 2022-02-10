10.02.2022 (07:30)

Трехдневные полевые сборы с резервистами завершились в Приамурье

В Амурской области на общевойсковом полигоне «Екатеринославский» Восточного военного округа (ВВО) завершились трехдневные полевые занятия с подразделениями мобилизационного людского резерва. К полевым занятиям было привлечено несколько сотен резервистов из Приамурья.

Резервисты совершенствовали свои навыки владения вооружением на занятиях по огневой подготовке, при этом выполнили упражнения стрельб из автоматов Калашникова и ручных гранатометов РПГ-7В, обучились правилам прицеливания и тактическому перемещению на поле боя. На занятиях по вождению они совершенствовали свои навыки в преодолении препятствий на автомобилях КамАЗ и Урал, а на танкодроме тренировались в управлении боевыми машинами пехоты БМП и легкобронированными тягачами МТЛБ. Перед этим новички прошли теоретические занятия по вождению в сложных условиях местности.

Командирами всех степеней общевойскового объединения уделяется особое внимание обучению, совершенствованию знаний и навыков необходимых для успешного выполнения функциональных обязанностей резервистами. Они изучили ряд образцов техники связи, стоящей на вооружении в объединении, выполнили нормативы по тактической, технической, инженерной подготовкам и радиационной химической и биологической (РХБ) защите.

Для комфортного проживания личного состава мобилизационного людского резерва развернут полевой лагерь. Места для проживания оборудованы и укомплектованы всем необходимым имуществом.

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