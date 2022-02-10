10.02.2022 (06:30)
Молодые летчики армейской авиации ВВО начали учебно-тренировочные полеты в Забайкалье
Молодые летчики авиачасти армейской авиации Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, начали учебно-тренировочные полеты.
В ходе мероприятий экипажи транспортно-штурмовых вертолётов Ми-8АМТШ и ударных Ми-24 выполняют полеты по заданному маршруту с разведкой заданного района, а также совершенствуют слаженность действий в составе боевых пар при совместном маневрировании и заходе на цель по приборам и визуальному ориентированию.
В полетах участвуют, молодые летчики - выпускники военных ВУЗов минувшего года, в качестве летчиков-операторов. Полеты проводятся с целью ввода в строй молодых офицеров и их подготовки к сдаче на квалификационный разряд.
В мероприятиях задействовано до 10 единиц авиационной техники, а также свыше 50 военнослужащих из числа летного и инженерно-технического состава.