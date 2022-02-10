10.02.2022 (06:30)

Молодые летчики армейской авиации ВВО начали учебно-тренировочные полеты в Забайкалье

Молодые летчики авиачасти армейской авиации Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, начали учебно-тренировочные полеты.

В ходе мероприятий экипажи транспортно-штурмовых вертолётов Ми-8АМТШ и ударных Ми-24 выполняют полеты по заданному маршруту с разведкой заданного района, а также совершенствуют слаженность действий в составе боевых пар при совместном маневрировании и заходе на цель по приборам и визуальному ориентированию.

В полетах участвуют, молодые летчики - выпускники военных ВУЗов минувшего года, в качестве летчиков-операторов. Полеты проводятся с целью ввода в строй молодых офицеров и их подготовки к сдаче на квалификационный разряд.

В мероприятиях задействовано до 10 единиц авиационной техники, а также свыше 50 военнослужащих из числа летного и инженерно-технического состава.

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