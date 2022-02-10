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10.02.2022 (05:30)

В общевойсковой армии ВВО в Приморье стартовал отборочный этап конкурса «Мастер-оружейник»

В общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском крае, начался отборочный этап конкурса по полевой выучке среди ремонтных подразделений соединения «Мастер-оружейник», входящий в программу армейских международных игр ("Арми-2022").

В рамках  конкурса  военнослужащие ремонтных подразделений отработают задачи по обнаружению и устранению дефектов на зенитных установках и гаубицах. Также участники состязания сдадут нормативы по сборке-разборке, с устранением заведомо внесенных неисправностей, автомата и пулемета Калашникова, ручного противотанкового гранатомета.

Кроме того, военнослужащие совершат марши на штатной технике по маршрутам с естественными и искусственными препятствиями на время.

Лучшие специалисты по ремонту вооружения смогут принять участие в окружном этапе конкурса.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Мастер-оружейник , АрМИ , Восточный военный округ
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