10.02.2022 (04:30)

В Хабаровском крае молодые летчики выполнили полёты в парах на новейших бомбардировщиках Су-34

В Хабаровском крае молодые пилоты новейших бомбардировщиков Су-34 авиачасти Восточного военного округа приступили к выполнению учебно-тренировочные полеты в парах.

Перед началом полётов, молодые летчики до автоматизма отработали каждый элемент полетного задания на специальном тренажёре, который с точностью имитирует реальный бомбардировщик Су-34. Тренажер позволяет почувствовать, как будет лететь Су-34 на различных режимах работы силовой установки.

После индивидуальных лётно-тактических заданий молодые офицеры приступили к выполнению парных полетов. Они уже в воздухе отработали соблюдение необходимой скорости и дистанции при следовании за ведущим самолетом.

Мастерство пилотирования лётным составом ВВО воздушных боевых машин заключается в испытанном годами принципе планового перехода от простых элементов лётной подготовки к сложным практическим упражнениям.

Кроме того, значительную роль в успешном профессиональном становлении лейтенантов играет наставничество пилотов первого класса в ходе практических полётов, которое помогает молодым офицерам быстрее и успешнее осваивать летную науку.

На следующем этапе вчерашние выпускники лётных военных училищ осуществят полёты на Су-34 в стратосферу.

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