10.02.2022 (04:30)
В Хабаровском крае молодые летчики выполнили полёты в парах на новейших бомбардировщиках Су-34
В Хабаровском крае молодые пилоты новейших бомбардировщиков Су-34 авиачасти Восточного военного округа приступили к выполнению учебно-тренировочные полеты в парах.
Перед началом полётов, молодые летчики до автоматизма отработали каждый элемент полетного задания на специальном тренажёре, который с точностью имитирует реальный бомбардировщик Су-34. Тренажер позволяет почувствовать, как будет лететь Су-34 на различных режимах работы силовой установки.
После индивидуальных лётно-тактических заданий молодые офицеры приступили к выполнению парных полетов. Они уже в воздухе отработали соблюдение необходимой скорости и дистанции при следовании за ведущим самолетом.
Мастерство пилотирования лётным составом ВВО воздушных боевых машин заключается в испытанном годами принципе планового перехода от простых элементов лётной подготовки к сложным практическим упражнениям.
Кроме того, значительную роль в успешном профессиональном становлении лейтенантов играет наставничество пилотов первого класса в ходе практических полётов, которое помогает молодым офицерам быстрее и успешнее осваивать летную науку.
На следующем этапе вчерашние выпускники лётных военных училищ осуществят полёты на Су-34 в стратосферу.