10.02.2022 (03:00)

Боевые корабли Тихоокеанского флота произвели в Охотском море дозаправку воды и топлива от танкера в море

Корабли Тихоокеанского флота, которые проводят учение в Охотском море, в плановом порядке пополнили запасы воды и топлива от судна обеспечения. Их заправку обеспечил средний морской танкер «Ижора».

В рамках учения по приему и передаче жидких грузов в открытом море, специальное судно, находясь в дрейфе, дозаправило фрегат «Маршал Шапошников», а также корветы и ракетные катера, которые действуют по планам учения в составе корабельных тактических групп.

Заправка выполнялась в благоприятных погодных условиях при волнении моря до двух баллов.

Ранее корабли ТОФ в сопровождении ледокола преодолели ледовые поля в проливе Лаперуза.

В настоящий момент около 20 боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ) отрабатывают задачи в море в рамках планового военно-морского учения. В нём принимают участие корветы «Гремящий», «Совершенный», «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», фрегат «Маршал Шапошников», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», корабль управления «Маршал Крылов», а так же малые ракетные и малые противолодочные корабли, тральщики и ракетные катера.

В рамках мероприятий боевой подготовки корабли отработают задачи по обеспечению безопасности морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности на востоке России.

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