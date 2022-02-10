10.02.2022 (00:00)

На Камчатке в ходе учения расчёты самоходных реактивных установок «Дамба» уничтожили условных подводных диверсантов

Расчёты реактивных установок противодиверсионного отряда из состава соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России в ходе учения отработали задачи противодиверсионной обороны в прибрежной полосе Тихого океана.

Расчёты спецподразделения, преодолев перевалы и снежную целину в прибрежной полосе, выполнили боевые стрельбы из 122-мм самоходных береговых реактивных комплексов ДП-62 «Дамба» в районе мыса Скалистого.

Реактивные противодиверсионные установки были развернуты с ходу на необорудованных позициях Халактырского пляжа.

Стрельба велась по морскому полигону в открытом океане на расстояние до 3-х километров от береговой линии с глубиной поражения специальными снарядами до 50 метров. Всего по местам возможного подхода диверсантов было выпущено более 20 реактивных снарядов.

Безопасность проведения учебно-боевых стрельб обеспечивали военнослужащие в оцеплении с берега и с водной поверхности.

В соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова.

Основной направленностью учений является отработка действий сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.

Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

Всего к участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

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