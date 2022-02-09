09.02.2022 (23:30)

В городе Малоярославец Калужской области участники лыжного перехода возложили живые цветы к воинским мемориалам

Участвующие в лыжном переходе военнослужащие Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения и Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова, в рамках акции, посвященной Вяземской воздушно-десантной операции 1942 года, посетили город Малоярославец в Калужской области.

Военнослужащие возложили цветы к центральному воинскому мемориалу с Вечным огнем, бюсту легендарного командующего Воздушно-десантными войсками генералу армии Василию Филипповичу Маргелову, а также маршалу Советского Союза, четырежды Герою Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову.

Почтив память защитников минутой молчания, участники военно-патриотической акции продолжили движение по маршруту лыжного перехода, который охватывает 16 городов.

Лыжный переход проходил по четырём субъектам Российской Федерации. – Начавшийся в Московской области, маршрут перехода охватывает Смоленскую, Тверскую и Калужскую области.

Стартовав 27 января с.г. в подмосковном Раменском, завершится военно-патриотическая акция финишем в Парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» 10 февраля 2022 г.

11 февраля с.г. также в парке «Патриот» состоится церемония закрытия лыжного перехода, посвященного 80-летию Вяземской воздушно-десантной операции.

Справочно:

В течение января-февраля 1942 года в тыл немецких войск в районе западнее города Юхнов было сброшено с парашютами 7373 человека из состава 9-й и 214-й воздушно-десантных бригад. Авиационная группа, созданная для проведения операции, имела в своем составе 352 транспортных самолета. Всего в ходе Вяземской воздушно-десантной операции была осуществлена выброска свыше 10 тыс. десантников.

В течение более пяти месяцев десантники прошли в тылу противника свыше 600 км, освободили около 200 населенных пунктов, уничтожили до 15 тыс. солдат и офицеров противника, вывели из строя много боевой техники.

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