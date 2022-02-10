10.02.2022 (05:15)

В акватории Финского залива экипаж ледокола «Буран» Западного военного округа провел околку льда для обеспечения судоходства

Экипаж дизель-электрического ледокола «Буран» Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота Западного военного округа (ЗВО) провел околку льда в акватории Финского залива для поддержания постоянной готовности боевых кораблей и судоходства гражданских судов.

Средняя толщина льда, несмотря на теплую погоду в пунктах базирования достигает 40 см., в связи с этим были проведены работы по разбивке льда. Кроме того, ледокол осуществляет ледовую проводку на выход в Балтийское море военных кораблей и на безвозмездной основе – гражданских судов.

Экипажи ледокола «Буран» и рейдового буксира РБ-393, входящих в состав вспомогательного флота ЗВО также провели учение по вызволению буксира из ледового плена и возвращению пункт базирования.

Ледоколы данного класса (Проект 97) создавались для работы в сложной ледовой обстановке. Данный тип ледокола является наиболее массовым в своем классе. На его основе созданы пограничные сторожевые корабли, а также гидрографические и научно-исследовательские суда.

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