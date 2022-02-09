09.02.2022 (22:30)

Участники лыжного перехода отдали воинские почести павшим воинам-десантникам в городе Юхнов в Калужской области

Гвардейцы-десантники, участвующие в лыжном переходе в рамках акции, посвященной 80-й годовщине, состоявшейся в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Вяземской воздушно-десантной операции 1942 года, отдали воинские почести павшим воинам-десантникам в городе Юхнов в Калужской области.

Военнослужащие возложили цветы к воинскому мемориалу, на месте которого в 1942 г. возникла братская могила с захороненными здесь погибшими в боях за освобождение города советских солдат.

Отдав воинские почести и почтив память защитников минутой молчания, участники военно-патриотической акции продолжили движение по маршруту лыжного перехода.

В период с 27 января по 11 февраля 2022 г., десантники проходят на лыжах по местам боев Вяземского десанта, где продолжают проводят военно-патриотические мероприятия с возложением Гирлянд Памяти и цветов к воинским захоронениям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Лыжный переход проходил по четырём субъектам Российской Федерации. – Начавшийся в Московской области, маршрут перехода охватывает Смоленскую, Тверскую и Калужскую области.

Завершится военно-патриотическая акция финишем в Парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» 10 февраля 2022 г.

11 февраля с.г. также в парке «Патриот» состоится церемония закрытия лыжного перехода, посвященного 80-летию Вяземской воздушно-десантной операции.

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