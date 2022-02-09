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09.02.2022 (22:00)

Воспитанники Нахимовского военно-морского училища во Владивостоке почтили память легендарного крейсера «Варяг»

9 февраля 2022 года воспитанники Нахимовского военно-морского училища во Владивостоке на Морском кладбище отдали дань памяти русским морякам легендарного крейсера «Варяг», принявшего вместе с канонерской лодкой «Кореец» неравный бой с японской эскадрой на рейде порта Чемульпо в 1904 году.

На памятной церемонии выступил начальник филиала Нахимовского военно-морского училища (Владивостокское президентское кадетское училище) контр-адмирал В.В. Бураков, который отметил, что у подвига варяжцев нет срока давности и, спустя более века, он напоминает всему миру о стойкости духа русских моряков.

Нахимовцы Иван Горшков, Глеб Самойленко и Михаил Миненков в стихах почтили память погибших героев и вместе со своими товарищами возложили венок и цветы к Памятнику «Нижним чинам крейсера «Варяг», погибшим в бою с японской эскадрой при Чемульпо 27 января 1904».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот , Нахимовское училище , Увековечение памяти павших при защите Отечества , Восточный военный округ
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