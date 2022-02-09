09.02.2022 (21:30)

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Геннадий Жидко принял участие в коллегии военно-морских музеев в Петербурге

Выставку новых отреставрированных раритетов Центрального военно-морского музея организовали в рамках открытия коллегии музеев военно-морской направленности в Санкт-Петербурге, в том числе была продемонстрирована коллекция моделей кораблей и множество уникальных исторических военно-морских артефактов.

На выставке были представлены наиболее ценные и музейно значимые новые поступления и лучшие реставрационные работы. "Центральный военно-морской музей стал методическим центром для всех военно-морских музеев страны", - отметил во время коллегии заместитель министра обороны России генерал-полковник Геннадий Жидко.

На выставке даже продемонстрирована модель венецианского галеаса мастера Дипонти, которая была прислана в Россию в 1717 году в качестве подарка Петру I.

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